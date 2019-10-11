  • BIST 99.225
  • Altın 282,526
  • Dolar 5,8521
  • Euro 6,4495
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Mamak Tuzluçayır Abidinpaşa ve Aşıkveysel mahalleleri baştan sona temizlendi

Mamak Belediyesi’nin başlattığı köşe bucak temizlik ve bakım çalışması kapsamında Tuzluçayır, Abidinpaşa ve Aşıkveysel mahalleleri baştan sona temizlenerek bakım çalışmaları yapıldı. 
Mamak Tuzluçayır Abidinpaşa ve Aşıkveysel mahalleleri baştan sona temizlendi

Temizlik İşleri, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüklerine bağlı yaklaşık 200 kişilik ekip sabahın ilk ışıklarından itibaren mahallelerde bir uçtan bir uca çalışma gerçekleştirdi. Ekipleri çalışmalarında yalnız bırakmayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, personele kolaylık diledi.

Hummalı bakım

İlçe genelinde sürdürülen hummalı bakım çalışması kapsamında ekiplerin her hafta sonu sahada olduklarını kaydeden Köse, “Her hafta sonu bir mahallemizde uygulanan köşe bucak temizlik ve bakım çalışmamız kapsamında ekiplerimiz mahallelerimizi köşe bucak temizliyor, pazaryerlerini yıkıyor, yeşil alanlarda bakım ve ilaçlama işlemi uyguluyor. Çöp konteynırlarımız onarılıp boyandıktan sonra ilaçlanıyor. Yollarımız onarılıyor ardından asfaltlanıyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve ferah bir ortamda yaşayabilmeleri asri görevimiz. Derdimiz Mamak, amacımız hizmet “dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ Belediyesi pazar alanlarına ücretsiz servis uygulaması başlattı11 Ekim 2019 Cuma 00:24
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse açılışa katıldı10 Ekim 2019 Perşembe 00:44
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok mezun olduğu okulu ziyaret etti10 Ekim 2019 Perşembe 00:41
  • Gölbaşı'nda hurda araçlar toplandı10 Ekim 2019 Perşembe 00:38
  • “BELKO Vitamin Büfeleri” Başkentlilere hizmet vermeye devam ediyor10 Ekim 2019 Perşembe 00:35
  • Geleneksel el sanatı ustaları Ankara Kalesi'nde bir araya gelecek10 Ekim 2019 Perşembe 00:33
  • Ankara kedisi Hayvanları Koruma Günü’nün Türkiye’deki simgesi oldu09 Ekim 2019 Çarşamba 00:49
  • Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor09 Ekim 2019 Çarşamba 00:48
  • Gölbaşı’nda “Türk Dünyasının Başkenti Ankara Konserleri” düzenlenecek09 Ekim 2019 Çarşamba 00:45
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafı ziyaret etti09 Ekim 2019 Çarşamba 00:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti