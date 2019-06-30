  • BIST 96.485
  • Altın 259,777
  • Dolar 5,7868
  • Euro 6,5832
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C
»

Mamak Üreğil Millet Bahçesi’ne ziyaretçi akını

Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Yoğun ilgi gören millet bahçesi, doğayla iç içe huzur dolu bir ortamda keyfi ve eğlenceyi bir arada sunuyor. 
Mamak Üreğil Millet Bahçesi’ne ziyaretçi akını

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gerek Mamak’tan gerekse ilçe dışından binlerce vatandaş özellikle hafta sonu 250 bin metrekarelik dev bahçenin yolunu tutuyor. 7 ‘den 70’e her yaş gurubuna hitap eden millet bahçesi, piknik alanlarının yanı sıra göletleri ile eşsiz bir manzara sunarken, çocuklar da doğayla iç içe hazırlanan oyun alanları ve bisiklet yollarında gönüllerince eğleniyor. Toprağa, yeşile ve doğaya olan özlem Mamak’ta gideriliyor.

foto-(3)-005.jpg

Ankara’ya renk kattı

Üreğil Millet Bahçesi’nin yeşili ve bol oksijeniyle Ankara’ya yeni bir renk kattığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Doğanın bütün tonlarının buluştuğu bu özel adres hem Mamak’ın hem de Ankara’nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandırdı. Şehrin temposundan uzaklaşmak isteyenlerin, ailelerin, birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önerdiği yerlerden biri olan millet bahçemize herkesi davet ediyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören’de asfalt çalışmaları01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:06
  • Altındağ Belediyesi'nden ödüllü fotoğraf yarışması01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:06
  • Sokak Hayvanları Çalıştayı düzenlendi01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
  • Sincan'da çöpler dönüştürerek organik gübre oluyor29 Haziran 2019 Cumartesi 00:59
  • Batıkent Meydan’da “Müslüm” rüzgârı29 Haziran 2019 Cumartesi 00:59
  • Ankara'da Aziz Sancar yaz kampları 29 Haziran 2019 Cumartesi 00:59
  • Mamak Belediyesi'nden Kızılay'a kan desteği29 Haziran 2019 Cumartesi 00:59
  • Taekwondo Şampiyonası için 74 ilin sporcuları Keçiören’de29 Haziran 2019 Cumartesi 00:58
  • Kahramankazan’da peynir ekmek festivali29 Haziran 2019 Cumartesi 00:56
  • Mansur Yavaş'a büyükelçi ziyaretleri29 Haziran 2019 Cumartesi 00:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti