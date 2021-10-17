Mamak ve Elmadağ'da Hazine'den satılık gayrimenkullerin listesi

Başkent’te 169 Hazine arazisi satışa çıkarıldı. Büyük kısmı Mamak Kusunlar ile Elmadağ Hasanoğlan’da bulunan satılık gayrimenkullerin tahmini bedelleri 3 milyon 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Hazine’ye ait 169 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı. Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü’nce ihale ile satılacak olan gayrimenkullerin 84’ü Elmadağ’da, 76’sı Mamak’ta, 8’i Kalecik’te, 1’i Altındağ’da bulunuyor.

KONUT ALANI ÇOĞUNLUKTA

Satılacak olan gayrimenkullerin önemli bir bölümü konut alanı. Bir kısmı ise sanayi ve depolama alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, imarsız ham toprak, imarsız tarla, ticaret alanı ve sosyokültürel tesis alanı olarak ilan edildi.

Mamak Kusunlar ile Elmadağ Hasanoğlan'da Hazine'den satılık gayrimenkullerin tam listesi için TIKLAYIN.

BEDELLERİ 3 MİLYON İLE 30 BİN TL ARASINDA

İhale ve teklif açma tarihi “01.11.2021 09:00” olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Kızılay’daki ek hizmet binasında yapılacak olan ihalede gayrimenkuller açık teklif usulü ile ayrı arı sırasıyla satılacak. Gayrimenkullerin tahmini bedelleri 3 milyon 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.

BÜYÜK KISMI KUSUNLAR İLE HASANOĞLAN’DA

Örneğin Mamak Kusunlar Mahallesi’nde Hazine’ye ait 5013 metre karelik Ticaret Alanı’nın tahmini bedeli 3 milyon 10 bin TL. Yine aynı bölgedeki 4866 metre karelik bir başka Ticaret Alanı’nın tahmini bedeli de 2 milyon 920 bin TL. Elmadağ’ın Bahçelievler Mahallesi’nde 6715 metre kare sanayi ve depolama alanının tahmini bedeli de 1 milyon 145 bin TL. Yine Mamak Kusunlar Mahallesi’nde 3 bin metre kare bir konut alanının tahmini bedeli 1 milyon 200 bin TL olarak ilan edildi.

TAKSİT İMKANI

Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep üzerine dörtte biri peşin, kalan kısmı ise yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecek.

İŞLEM BEDELİ

Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacak.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-