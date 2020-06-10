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Mamak yaz konserleri başlıyor

Mamak Belediyesi pandemi salgını sürecindeki yeni normal hayat çerçevesinde vatandaşlara sosyal mesafe kuralları içerisinde güvenli sanatsal etkinlikleri hayata geçiriyor.
Mamak yaz konserleri başlıyor

İlki geçtiğimiz yıl başlatılan yaz konserleri bu yıl da başlıyor. Mamak Belediyesi 75.Yıl Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek konser ile Mamaklılar müziğe doyacak. 

TEDBİRLER EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşecek konserde, etkinlik alanı girişine maskesiz giriş yapılamayacak, alana giren her kişinin ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe belirleme noktaları oluşturulacak.

İLK KONSER CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Mamak Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilecek konserin ilki 13 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’da gerçekleşecek. Yaklaşık 2 saat sürecek konser, uzun süre evde kalan vatandaşlara da moral olacak. Vatandaşları sosyal hayatın içerisinde kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturarak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri etkinlikler sunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşları Cumartesi günü gerçekleşecek konseri izlemeye davet etti. 

Köse, “İnşallah biz bu süreç bittikten sonra daha güzel etkinlikler yapacağız. Konserimizi izlemeye gelecek vatandaşlarımızdan tedbirleri elden bırakmamalarını rica ediyoruz.Maske ve hijyenden taviz vermeyeceğiz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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