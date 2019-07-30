Mamak yaz okullarından 8 bin 124 kursiyer faydalandı

İlk dönemi 31 Temmuz’da tamamlanan yaz spor okullarının ikinci dönemi ise 1 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında ara vermeden devam edecek.
Gençleri sporun birçok dalıyla buluşturduk
İlçede gençleri kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra sporun birçok dalıyla da buluşturduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimiz sosyal hayatta hem daha fazla rol alıyor hem de sanat ve sporla iç içe bir yaz tatili geçiriyorlar” dedi.
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