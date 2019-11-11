Mamak Yeşilbayır’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin duvar yapımı bitince asfalt atılacak

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü gazetemizde yayımlanan ''Yeniden Yapılıyor'' başlıklı haber üzerine Büyükşehir Belediyesi bölge sakinlerine müjdeyi verdi. Duvar inşası bittikten sonra bölgedeki yollar asfaltlanacak.

06.11.2019 tarihli gazetemizde yayımlanan haber üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri gerekli incelemeleri yaparak gazetemize cevap verdi. Verilen cevaba göre Yeşilbayır Mahallesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi adresinde duvar yapım çalışması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürüldüğü belirtilip, çalışmanın bitmesine müteakip bölgeye asfalt yapılması planlandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Mamak Yeşilbayır’da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin okul duvarı yeni yapılmasına rağmen yıkılmaya başlamış, birçok velinin şikâyetine neden olmuştu. Yetkililerin çabası sonucu duvar yapımına tekrar başlanmıştı. Aynı zamanda bölgedeki yolların asfaltlanmaması velilerin tepkisine neden olmuş seslerini gazetemiz aracılığı ile duyurmuşlardı.

ASFALT BEKLİYORLARDI

Vatandaşlar, “Yolumuz çok sıkıntılı ve dardı. Girişimler sonucu genişleme çalışmaları oldu ve şu anki haline kavuştu. Fakat birkaç ayı geçkin süredir asfalt çalışması yapılamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne durumu bildirdik, dilekçeler verdik. Sürekli toz toprak oluyor dedik. Hatta Sayın Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesaplarından kendisine de bilgi verdik. Fakat halen bir sonuç alamadık. Vatandaş da mağdur araçlar yoğun geçiyor buradan. Bütün evler her yer toz içinde kalıyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz” diye sorunlarını dile getirmişti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

