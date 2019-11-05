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Mamak Yeşilbayır’daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin duvarı yeniden yapılıyor

Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde tartışmalara konu olan okul duvarı yetkililerin araya girmesi ile işi alan firma tarafından ücretsiz olarak yeniden yapılıyor.
Mamak Yeşilbayır’daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin duvarı yeniden yapılıyor

Mamak Yeşilbayır’da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin okul duvarı yeni yapılmasına rağmen yıkılmaya başlamış, birçok velinin şikâyetine neden olmuştu. Duvarı yapan firma ise ücretsiz olarak yeniden duvar yapımını kabul etmemiş, süreç valiliğe kadar nüksetmişti. Yetkililerce duvarın çocuklar için tehlike oluşturduğu kanaatine varılmış, ilgili firmaya ceza kesilerek duvarın yeniden yapılması istenmişti. Firma ise duvarı ücretsiz bir şekilde yeniden yapmaya kabul ederek çalışmalara başladı.

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VELİLER MEMNUN

Konu hakkında gazetemize açıklama yapan bölge sakinleri okul duvarının yeniden ücretsiz bir şekilde yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtiyor. “Okul artık daha güvenli olacak” diyen bölge sakinleri, “Duvar yıkılmaya başlamıştı. İşi alan firma yeniden yapmak için ücret istemişti. Hâlbuki kendi yaptıkları işti ve iyi yapılmamıştı. Neyse ki muhtarımızın çabalarıyla duvar tekrardan yapılmaya başlandı. Mamak Belediyesi’ne de çabaları için ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

GAZETEMİZE TEŞEKKÜR

Bölge sakinleri ayrıca geçtiğimiz aylarda gazetemiz tarafından yapılan “Direk gitsin asfalt gelsin” başlıklı haber için gazetemize teşekkürlerini iletti.  Yaptığımız haber neticesinde yol ortasında bulunan direklerden tekinin kaldırıldığını söyleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nden diğer direkleri de kaldırmaları talebinde bulundu.

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DİREKLER KALDIRILMADI

Vatandaşlar yol ortasındaki direklerin trafik kazalarına da neden olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, “Yol genişletildi, direkler yol ortasında kaldı. Bir tanesini kaldırdılar, diğerleri duruyor. Trafik kazalarına neden oluyor. Bir an önce direklerin kaldırılmasını istiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Yeşilbayır Mahallesi Muhtarı Hakkı Ünal geçtiğimiz aylarda, mahallenin çözülmesi gereken acil sorunları hakkında gazetemize bilgi vermiş,  mahallelerinde asfalt ve yol üzerindeki elektrik direkleriyle ilgili sıkıntı yaşadıklarını, girişimlerine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Enerjisa’dan herhangi bir çözüm gelmediğini belirtmişti. 

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ÇÖZÜM BEKLİYOR

Ünal, “Yolumuz çok sıkıntılı ve dardı. Girişimler sonucu genişleme çalışmaları oldu ve şu anki haline kavuştu. Fakat birkaç ayı geçkin süredir asfalt çalışması yapılamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne durumu bildirdik, dilekçeler verdik. Sürekli toz toprak oluyor dedik. Hatta Sayın Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesaplarından kendisine de bilgi verdik. Fakat halen bir sonuç alamadık. Vatandaş da mağdur araçlar yoğun geçiyor buradan. Bütün evler her yer toz içinde kalıyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz” diye sorunlarını dile getirmişti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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