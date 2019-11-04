Mamak Yeşilbayırlı vatandaşlardan okul talebi

Mamak Yeşilbayır'da okul olarak ayrılan dev bir alanın vasfını yitirmiş bir mera arazisi gözükmesinden dolayı okul yapılamıyor. Vatandaşlar 18 dönümlük arazinin mera vasfından çıkartılıp bölgenin ihtiyacı olan okulun bir an önce yapılmasını istiyor.

Mamak Yeşilbayır’da mera arazisi olarak gözüken; ancak mera vasfını yitirmiş bir araziye okul yapılması isteniyor. Tapudaki vasfının mera arazisi olarak gözükmesinden dolayı okul yapılmasına izin verilmediğini kaydeden bölge halkı yetkililere bu sorunun çözümü noktasında çağrı yapıyor.

Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren Yeşilbayır Mahalle Muhtarı Hakkı Ünal, “Bahsettiğimiz alan 1792 Cadde’nin devamı, İmamı Azam Cami'nin olduğu alan, Mamak Belediyesi Fen İşleri'nin olduğu yer. Normalde burası komple Kusunlar köy merası olarak gözüküyor. Biz buranın mera vasfından çıkartılıp buraya okul yapılmasını istiyoruz. Bölgemizde okula büyük ihtiyaç var. Çocuklar çok uzak mesafelerdeki okullara gidiyor. 40 bin nüfusu bulunan Yeşilbayır’da bir tane ilkokul var. Mahallemizdeki öğrenciler hep başka bölgelerdeki okullara gitmek zorunda kalıyor” dedi.

İLÇE BELEDİYE OKUL ARAZİSİ YERİNİ BELİRLEMİŞ

Mera arazisi olarak geçen alanda şu an İmamı Azam Cami’nin ve Mamak Belediyesi’nin bazı birimleri bulunduğunu; aynı alana belediye tarafından geçmişte yapılan gayri resmi bir planda okul için yer bırakıldığını belirten Muhtar Ünal, “Mera arazisi içerisinde kalan İmamı Azam Camisi’nin tapusu yok. Köy merasının üstünde belediyenin sosyal tesisi de var. Arazi mera vasfından çıkarılırsa oraların sorunu da çözülmüş olacak. Mamak Belediyesi geçmişte alana okul için 18 dönüm yer belirlemiş. Bunun haritaları mevcut. Şimdi bunun resmiyete kazandırılması şart” diye konuştu.

MERA VASFINDAN ÇIKARILIRSA OKUL YAPILABİLECEK

Resmi yazışmalarla bu sorunun kısa sürede çözülebileceğini belirten Muhtar Ünal, “Belediyemiz Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bu alanın mera vasfından çıkartılması için yazı yazması gerekli. Onlar mera vasfını kaldırdıktan sonra kendi planlamasını yapacak. Gerekli haritaları hazırlayıp Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunacak. Meclisin onayı ile de Milli Eğitim Bakanlığı bu alana okul yapacaktır. Çünkü önceden buraya okul planlaması yapıldı; ancak mera arazisi gözüktüğü için yatırım başka bir yere kaydırıldı. Ankara Valiliği'ne resmi yazı yazdım onlar da ilçe belediyeki önceki yönetim döneminde mera vasfının kaldırılması için bir çalışmanın olduğunu ancak prosedürlerin tamamlanamadığı için devredilemediğini kaydettiler” ifadelerini kullandı.

İŞLEMLERİN HIZLANDIRILMASINI İSTİYORUZ

Söz konusu araziye okul yapılması halinde birçok mahallenin öğrencisi bu eğitim kurumundan faydalanabileceğini kaydeden Muhtar Ünal, “Oraya okul yapılırsa Bayındır’ın bir kısmı, Küçük Kayaş’ın bir kısmı, Yeşilbayır’ın saat kulesinden sonrası hepsi oraya gider. Eski Üçevler diye tabir ettiğimiz gecekonduların bulunduğu yerdeki öğrenciler de oraya gider. Şimdi çoğu öğrenci yayan okula gidiyor imkanları olmadığı için. Buraya yapılacak okul onlar için büyük kolaylık olur. Biz bu işlemlerin biraz hızlandırılmasını istiyoruz” dedi.