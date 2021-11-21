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Mamak yüzme havuzuna rekor talep

Mamak Belediyesi Yüzme Havuzuna olan talep gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 
Mamak yüzme havuzuna rekor talep

Dört mevsim havuz keyfinin yaşandığı bu özel tesisteki kurslardan yıl boyunca bay ve bayan olmak üzere 2 bin 126 kişi yüzme öğrenirken, kurslar dışında ise keyifli vakit geçirmek adına havuzu tercih edenlerin sayısı ayda 3 bin kişiyi geçti.

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Nezih bir ortam sunuyoruz

Mamak Belediyesi Yüzme Havuzuna çocuk grupları ve yetişkinlerden oluşan geniş kullanıcı yelpazesiyle her geçen gün ilginin daha da arttığı ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tesisimizde eğlence ve keyfi bir arada sunuyoruz. Gençlerimizi sağlıklı bir ortamda bir araya getiriyor, onların hem fiziksel gelişimine katkıda bulunuyor hem de sosyalleşebileceği nezih bir ortam sunuyoruz” dedi. 

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