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Mamak zabıtasından duraklara denetim

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen Korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemlerine aralıksız devam ediyor. 
Mamak zabıtasından duraklara denetim

İçişleri Bakanlığı'nın hijyen tedbirleri kapsamındaki ticari taksi durakları ve taksilerin temizlenmesiyle ilgili genelgesi doğrultusunda, Mamak Belediyesi dezenfekte ekibi ilçe merkezindeki tüm taksi durakları ve taksilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından da ticari taksiler denetlenerek, şoförler  kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıldı.

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Şoförler uyarıldı

Ticari taksileri tek tek denetleyen Mamak Zabıtası, taksi durakları ve araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, ticari taksi şoförlerini aracın içinde mutlaka maske kullanmaları ve araçta dezenfektan veya 80 derecelik kolonya bulundurmaları gerektiği konusunda da bilgilendirdi. Taksilere aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmemesi ve müşterilerin de ticari taksilere maskesiz binemeyecekleri gibi birçok konuda şoförlere bilgi verildi.

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