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Mamak’a akademik bakış

Mamak Belediyesi, şehir meselesine yaklaşırken geleneğin birikimi ve gelecek arasında sağlam bir bağ kurarak kent kimliği oluşturmak amacıyla kurulacak Şehir ve Medeniyet Akademisi için çalışmalara başladı. 
Mamak’a akademik bakış

Şehrin geleceği, şehir planlama, şehir estetiği, şehir yönetimi, kentsel tasarım, gibi şehircilik alanında uygulamaların gerçekleşeceği akademinin ilk toplantısı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr Ayşe Onatan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Orçan ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. İlk aşamada Mamak’ın sorunlarının tespit edileceği Akademi’nin toplantısında konuşan Başkan Köse, medeniyet, insan ve şehrin birbirini tamamladığını aktararak, şehirlerin geçmişte o topraklarda yaşayan insanların dinini, kültürünü yansıttığını kaydetti. Köse, “Eğer bir şehir kalbinizde, beyninizde, yüreğinizdeyse o kente hizmetkâr olursunuz. Biz de doğma büyüme Mamaklı olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine alarak, mutlu insanların şehri haline getireceğiz. Çünkü toplum varsa biz varız” dedi.

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Dönüşüm üssü
Akademik bir kadro tarafından üretilecek projelerle ilçenin adeta dönüşüm üssü olacak Şehir ve Medeniyet Akademisi, insana saygı çerçevesinde Mamak’ın tarihi, kültürel, sosyal ve fiziki dokusu ile bütünleştirerek, Ankara’nın vizyonuna değer katacak. Sorunlara çözüm üretmek adına startı verilen akademide geliştirilip uygulamaya konulacak projelerle, fiziki olarak Mamak’ın, Ankara’nın yükselen bir ilçesi olmasına zemin hazırlanırken, aynı zamanda vatandaşların Mamak’ı ve Ankara’yı daha iyi anlaması sağlanacak. Akademi kapsamında şehir düşüncesi ve şehircilik üzerine çok yönlü ve derinlikli okuma, araştırma ve çözümleme uygulamaları gerçekleşirken, şehir imarı fikri boyutlarından uygulama alanlarına kadar ele alınacak.Bununla birlikte üniversite öğrencilerine genel perspektif birikimini kazandırmayı amaçlayan şehir seminerleri, sosyal programlar sunulacak.Bu proje kapsamında şehir hayatına insan ölçeğinde yaklaşıp sosyal süreçleri hesaba katarak yaklaşımlar geliştirilerek, üretilen düşünceleri uygulama sahasına geçirecek çalışmalar yapılacak, Mamak için sosyo-kültürel boyutlarıyla derinlik katılan bir kentsel yenileme modeli ve kent kimliği oluşturulacak.

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