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Mamak’a bir işyeri daha

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başak Mahallesi’nde yiyecek sektöründe faaliyet gösterecek bir iş yerinin açılışına katıldı.
Mamak’a bir işyeri daha

İşyeri açılışında konuşan Köse, işyerinin işletmecisine ve Mamak’a hayırlar getirmesi dileğinde bulunarak; “ İlçemizde açılan her iş yeri bizler için önemli. Çünkü açılan her işyeri yeni istihdam demek. Güzel Mamak’ımız her alanda büyüdükçe, yeni işyerleri açılıyor, esnafımızın kazancı artıyor. İlçemizde böylesine işyerlerinin çoğalmasını temenni ediyorum.  Her açılan yeni iş kapısı Mamak’ımızda daha fazla insanın iş bulmasına aş bulmasına imkân hazırlıyor demektir. Biz Güzel Mamak’ta insanlarımızın daha fazla iş bulması aş bulması için çalışmaya gayret ve devam edeceğiz. İş yeri sahibimizin açtıkları bu kapının hepimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada çalışacak olan kardeşlerime daha şimdiden hayırlı çalışmalar kazasız belasız çalışmalar temenni ediyorum.  İş yeri sahibimizin buradan elde edeceği kazançların hayırlara vesile olmasını, daha yeni yeni iş yerleri açmasına imkân hazırlamasını, daha çok insana iş daha çok insana aş vermesi için hayırlı kazançlar vermesini temenni ediyorum” dedi. Başkan Köse,  işyeri sahibi ve vatandaşlarla beraber açılışı yaparak işyerini gezdi. İş yerinin halka sunacağı hizmetler ile ilgili bilgiler aldı. 

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Mamak’ta bir yılda 1009 adet iş yeri ruhsatı verildi

Mamak Belediyesi geçtiğimiz Ocak Ayı’ndan itibaren iş yeri açmak isteyen 1009 girişimciye ruhsat verdi. Ticaretin kalbi olmak noktasında büyük gelişmeler kaydedilen Mamak’ta, en çok ruhsat verilen iş kolu ise, market, kuruyemiş dükkânı ve unlu mamuller imal ve satış yerleri oldu. 

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