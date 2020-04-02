  • BIST 89.511
  • Altın 343,536
  • Dolar 6,6179
  • Euro 7,1747
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 7 °C
»

Mamak'a dezenfekte tüneli kuruldu

Mamak Belediyesi Korona virüs önlemleri kapsamında ‘araç dezenfeksiyon tüneli’ oluşturdu.  
Mamak'a dezenfekte tüneli kuruldu

Samsun Yolu’ndan, Ankara’ya giriş yönüne konuşlandırılan dezenfeksiyon tünelinde bütün vatandaşlar araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebiliyor.
5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. İçerisine giren araçları algılayan tünel, solüsyon buharı salgılayarak, aracın her yanını dezenfekte ediyor. Solüsyon buharının insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. 

Ateş ölçümü de yapılıyor

Araçlar dezenfeksiyon tüneline girmeden önce ise Mamak Belediyesi Mobil Ekipleri
vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor. Aracın dışından önce iç dezenfekte ediliyor. ı Güvenlik güçleri de seyahat edenler ile ilgili gerekli kontrolleri yapıyor.

foto-(4)-011.jpeg

Belediye önüne de konuşlandırılacak

Araç dezenfeksiyon tünelinin ikincisini ise Mamak Belediyesi Hizmet Binası önüne konuşlandıracaklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediyemizin tüm çalışanları ile halkımızın koronavirüsten en az şekilde etkilenmesi için büyük mücadele etmekteyiz. Bu mücadelenin en önemli ayağı hijyen ortamı sağlamak. Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz" dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılcahamam Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor02 Nisan 2020 Perşembe 11:01
  • Kahramankazan Belediyesi ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iş başında02 Nisan 2020 Perşembe 10:58
  • Kızılcahamam'da Yeni Kapalı Pazar Yeri için çalışmalara başlandı01 Nisan 2020 Çarşamba 05:11
  • Yenimahalle’de sahte dezenfektan baskını01 Nisan 2020 Çarşamba 05:07
  • Başkan Ertuğrul Çetin'den Kriz Yönetim Merkezi01 Nisan 2020 Çarşamba 05:04
  • Mamak Belediyesinden kağıt toplayıcılarına gıda ve hijyen paketi01 Nisan 2020 Çarşamba 05:02
  • Başkan Demirel'den kampanyaya 25 bin TL destek01 Nisan 2020 Çarşamba 04:47
  • AK Gençlik Ankara’dan  komşuluk seferberliği01 Nisan 2020 Çarşamba 04:45
  • Pursaklarlı öğrencilerden büyüklere mesaj 31 Mart 2020 Salı 00:44
  • Mamak'ta hamilelere özel ambulans31 Mart 2020 Salı 00:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti