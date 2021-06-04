Mamak’a dördüncü yüzme havuzu

Mamak Belediyesi, Ekin, Misket ve Altıağaç mahallesi’nde yapımına başladığı yüzme havuzlarının ardından Yeni Bayındır Mahallesi’nde de dördüncü yüzme havuzunun temelini attı.

14 bin 409 metrekarelik alan üzerinde, 5 bin 2 yüz 80 metrekarelik inşaat alanına sahip havuzun temel kazı çalışmaları başladı.

Sözlerimizi yerine getiriyoruz

Mamak’ı yüzme sporunun merkezi haline getirmek için günden güne yeni projeler ürettiklerini ve bununla birlikte yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ta dört ayrı havuz ile birlikte portatif havuzların da yapımlarına başladıklarını kaydetti. Köse, “Vaatlerimizi bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mamak’ın gelişim ve dönüşümünün öncüsü olacağız demiştik. Bu manada projelerimizi hayata geçiriyoruz. İlçemizin her noktasının daha fazla değer görmesi için bu tür farklı ve dikkat çekici yatırım alanlarını çoğaltıyoruz. Havuzumuz tamamlandığında Mamak’ımıza yeni cazibe alanları çekim merkezleri kazandırmış olacağız. Hamdolsun 2 yıl gibi bir sürede tüm Türkiye’ye örnek gösterilen yatırımların temelini attık, bir kısmının da açılışlarını gerçekleştirdik. İlçemize inşallah yeni cazibe merkezleri oluşturarak değişim ve dönüşümün önünü açıyoruz” diye konuştu.

Adeta yaşam alanı

Engelli vatandaşlar için de gerekli standartlara uygun olarak inşa edilen havuzda bay-bayan 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, bay- bayan fitness salonu, bay-bayan giyinme odası, kütüphane, etkinlik alanları, tribün, basketbol ve mini futbol sahası, halı saha, ve otopark yer alıyor.