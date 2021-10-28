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Mamak’ı Cumhuriyet coşkusu sardı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıl dönümü Mamak’ta coşkuyla kutlanacak.
Mamak’ı Cumhuriyet coşkusu sardı

Kutlamalar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde koro, halk gösterileri ve sergi ile başlayacak, gece ise fener alayıyla gökyüzü Mamak’ta kırmızı beyaza boyanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yıl dönümü kutlamaları, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde Saat 10:00’da, Fener alayı ise Şahap Gürler Pazar yerinde saat 20:00’da başlayacak.

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Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum

Cumhuriyetin 98’inci kuruluş yıl dönümünün Mamak’ta coşkuyla kutlanacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu anlamlı gün vesilesi ile öncelikle; binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükran duygularımla yâd ediyorum. Mamak Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama programına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

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