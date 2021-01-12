Mamak Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Arpa, Mamak’ı kadınların eliyle ve desteğiyle inşa edeceklerini söyleyerek, “Hiçbir ayrım yapmadan kadınlarımızın sesi oluyoruz. Mamak’ı kadınların eliyle ve desteğiyle inşa edeceğiz” dedi.

Mamak Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Arpa gazetemize konuştu. Arpa, Mamak’ı kadınların eliyle ve desteğiyle inşa edeceklerini söyleyerek, tüm kadınları Mamak İlçe teşkilatına davet etti. Arpa, “Kadınların siyasette daha aktif olmaları ve sorunların çözümü için Mamak ilçe teşkilatına bekliyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan kadınlarımızın sesi oluyoruz. Bizler en çok kaygı duyduğumuz yeni nesile iyi bir gelecek sunmak gayretindeyiz. Mamak’ı kadınların eliyle ve desteğiyle inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SAHA ÇALIŞMALARI MÜJDESİ

“Bu davada milletimiz ile 18 yıldır başarıdan başarıya koştuk” diyen Arpa, “Kadın Kolları Teşkilatımız pandemi sonrasında yeniden sahada çalışmak için günleri iple çekiyor. Yoğun bir şekilde planlamalarımızı yaptık. Allah nasip ederse pandemi bittiğinde eski çalışmalarımızı daha artırarak yolumuza devam edeceğiz. İnsanların dertleriyle dertlenecek, onların gönüllerine dokunacağız.”

DERTLERE DERMAN OLUYORUZ

“Bu şimdiki gibi telefon ile olmayacak, yüz yüze olacak. Şu anda da biz telefon aracılığıyla halkımızın, vatandaşlarımızın, mahallelerimizin sakinlerinin dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu süreci iyi bir şekilde değerlendirip tekrar sahalara çıkmış olacağız" şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA