Mamak'ın 20 Yıllık Altyapısına Neşter

ASKİ Genel Müdürlüğü, 20 yıldır kangrene dönüşen ve her yağışta su taşkınlarının yaşandığı Mamak Sağduyu Caddesi ile Dereboyu Caddesi’nin kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı için harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin yıllardır ihmal edilen ve kangrene dönen altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunlarına neşter vurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Önceliğim halkın sağlığı, halkın canı” sözleri üzerine 25 ilçenin tamamında altyapı sorunlarını birer birer çözüme kavuşturmak için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır ihmal edilen altyapı sorununun yaşandığı Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde çalışmalara başladı. Bölgede çalışmaların başlatıldığı bir diğer nokta ise Dereboyu Caddesi olurken, ASKİ ekipleri taşkın ve sel baskınlarının yaşandığı caddede 650 metre yağmur suyu ve atık su imalatı yapımı için yoğun mesai harcıyor.





BÖLGE ESNAFINDAN TAM DESTEK

Yıllardır çözülemeyen sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, 20 yıldır kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunu yaşanan Sağduyu Caddesi’nde de su baskınlarını önlemek için çalışmalarını hızlandırdı.

Bölge sakinlerini rahatlatacak çalışmayı 30 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlamayı planlayan ASKİ Genel Müdürlüğü, caddenin tamamında başlattığı altyapı çalışması için yoğun mesai harcıyor.

Yıllarca ihmal edilen altyapı çalışmalarının başlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren bölge esnafı, ilçe belediyesinin halkın parasıyla yaptırdığı ve çalışma yapılan esnada astırdığı, ABB’yi suçlayıcı pankartlara tepki gösterdi. Bölge esnafı “Yeşilbayır halkı hizmetin en iyisine layık diyerek 20 yıl eskimiş altyapımızı baştan aşağı yenileyen Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz” pankartı açarak çalışmalara olan desteğini vurguladı.

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Altyapı yetersizliği ve kanalizasyon sorunu yüzünden yıllardır mağdur olduklarını dile getiren bölge esnafı ve vatandaşlar, çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Hakkı Ünal (Yeşilbayır Mahalle Muhtarı): “Daha öncesini saymıyorum bile son 10 yıldır yağmur suyu hattı sorunumuz vardı. Burada dükkanlarımızı, evlerimizi su basıyordu. Sağ olsun Mansur başkanımızın talimatlarıyla çalışmalar bir ayda başladı, şu anda da son hızla devam ediyor.”

-Ayhan Koçak (esnaf): “Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde 15 yıllık esnafım. 20 yıldır bu caddeye altyapı çalışması yapılmadı, doğru düzgün asfalt atılmadı. Çok sık su baskınları oluyordu. Bu sorunlarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesine dilekçe verdik ancak tek bir kazma vurulmadı. Mansur Beye çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle altyapı çalışmaları başladı, ardından da asfaltımız serilecek. Buradaki bütün esnaf mağdurdu. Hizmetin partisi olmaz, bunu Mansur Bey kanıtlamış oldu.”

-Tolga Ünal (esnaf): “35 yıldır buradayım, bu çalışmaya çok ihtiyacımız vardı. Mansur Beye çok teşekkür ederiz.”

-Abdullah Taşdemir (esnaf): “9-10 yıldır burada esnafım. Daha önce burada altyapı çalışmasını bırakın asfalt bile görmemiştik. Sonunda çalışmalar başladı.”

-Murat Ertoğral (esnaf): “42 senedir esnafım. Altyapı sorunlarımız çok fazlaydı. Sağ olsun Mansur başkanımız çalışmaları başlattı. Ardından da asfaltımız atılacak, kendisine çok teşekkür ederiz.”

-Celal Şahin (esnaf): “Ankara Büyükşehir Belediyesinin burada yapmış olduğu hizmetten çok memnunuz. Altyapı sorunumuz vardı. Şimdi çalışmalar başladı.”

-Kamil Yılmaz (esnaf): “20 yıldır çözülmeyen altyapı sorunumuzu Mansur başkanımız çözüyor. Her şey çok daha güzel olacak. Kendisine çok teşekkür ederim.”

MAMAK DEREBOYU CADDESİ’NDE DE YAĞIŞLARA KARŞI ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mamak ilçesi Dereboyu Caddesi’nde yıllardır yaşanan taşkın ve sel baskınlarını önlemek için de altyapı çalışmalarını hızlandıran ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Dairesi ekipleri, bin 800 milimetre çapında betonarme boru imalatına devam ediyor.

Cadde üzerinde 650 metre yağmur suyu hattı imalatının 230 metresi tamamlanırken, yaklaşık 2 ay sürecek çalışmaların ardından taşkın ve sel baskınları ile can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Kanal İnşaat Daire Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar, şu bilgileri verdi:

“Mamak Dereboyu Caddesi’nde yağmur suyu ve pis su hatlarının ayrıştırılma işini yapıyoruz. Uzun yıllardır yapılmamış hatları yeniliyoruz. Bu bölgedeki kentsel dönüşümdeki yapılaşma yoğunluğu ve yağış rejiminin değişmesinden dolayı hatların yetersizliği söz konusu. En son 9 Haziran’da meydana gelen sel baskınlarının önüne geçmek için ana kolektörlerimizi yeniliyoruz. İlk etapta yaklaşık 700 metre civarında 1800 milimetre çapında yağmur suyu deşarj hattı ve 300’lük su kolektör hattını yapıyoruz. Burada yaşayan vatandaşların bu tür sorunları bir daha yaşamamaları için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Kalan kısımla ilgili projelendirme ve yapım planlaması yapılmakta. Ankara’nın muhtelif yerlerinde bu tür sorunlarımız var, planlamalarını yapıyoruz ve kısa bir sürede de faaliyete geçireceğiz.”

“BODRUM KATLARI SU BASIYORDU”

Bölge sakinlerinden Mehmet Çankaya, yıllardır yağmur yağdığında sel baskını yaşadıklarına dikkat çekerek, “Yağmur yağdığı zaman bu bölgedeki apartmanların altı olduğu gibi su doluyor. Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Çalışmalardan dolayı ASKİ ekiplerine ve Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Bodrum katları su basıyordu, çok seviniyoruz” dedi.

Her yağmur yağdığında yaşadıkları sorunları anlatan Mustafa Çokan da düşüncelerini, “Yıllardır büyük sıkıntı yaşıyoruz, binaların altını su basıyor. Daha önce yapılmalıydı ancak şimdi yapılıyor ve yapılan hizmet her zaman güzeldir. İnşallah mahallemiz için çok iyi olacak” sözleriyle paylaştı. Türközü Mahalle Muhtarı Doğan Kara ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti:

“Ankara’nın en çukur mahallelerinden biri burası. Çankaya ve Mamak bölgelerinin tam ortasında kalan çukurda bir mahalle olduğu için yüksek kesimlerdeki yağmur suları burada birleşiyor ve damla düşse yukarı taraflara burada sel meydana geliyor. Çok teşekkür ediyorum mahallem adına, çok büyük bir hizmet yapılıyor. İnşallah sıkıntılarımızdan kurtulacağız, Sayın Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkür ederiz.”