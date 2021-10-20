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Mamak’ın bütçesine onay

Mamak Belediyesi 2022 yılı bütçesi belediye meclisinde kabul edildi. 
Mamak’ın bütçesine onay

İlçede planlanan yatırım ve projeler ile müdürlük harcama kalemlerini içeren bütçe, 640.000.000 TL olarak meclisten oybirliği ile geçti. Toplumun her kesimine yönelik yatırımların, hizmet ve çalışmaların aralıksız süreceğinin altını çizen Başkan Köse, “Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz projelerimizin çok büyük bir kısmını hayata geçirdik. Hatta vaat etmediğimiz birçok eseri de Mamak’a kazandırıyoruz. Güzel Mamak’ımızın daha da güzelleşmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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Her kuruşu yatırım olarak değerlendirdik

Bütçenin titiz çalışmalar sonucunda hazırlandığını belirten Başkan Köse, “Bütçemiz ilçemizi daha da ileri götürecek projeleri içeren, vizyonu olan bütçedir. Bugüne kadar her kuruşunu vatandaşa hizmet ve yatırım olarak değerlendirdik. 2022 yılında da aynı kararlılık ve aynı tasarruf anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Bütçemiz Mamaklılara hayırlı olsun” dedi.

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