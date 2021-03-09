Mamak’ın hentbolda bileği bükülmüyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılardan Mikail Yıldırım 15 gol ile skora en çok katkı veren oyuncu oldu.
Yakın takip sürüyor
Liderle olan puan farkını kapatmak için tüm maçlara galibiyet parolası ile çıktıklarını ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü İdris Tan, “Ligin sonunda ipi göğüsleyen takım olmak istiyoruz. Bunun içinde tüm performansımızı sahada sergiliyoruz. Ancak bizim tüm maçları kazanmamız yetmiyor. Rakibimizin puan kaybı yaşamasını bekleyeceğiz” dedi.
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