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Mamak’ın rakibi Fenerbahçe

Kayseri’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda aldığı başarılı sonuçlarla C grubundan çıkan Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, çapraz eşleşmeler sonucu Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın rakibi oldu.
Mamak’ın rakibi Fenerbahçe

Bir üst tura çıkmayı başaran Yeşil-Beyazlılar böylelikle Türkiye’nin en iyi 12 takımı arasına da girmeyi başardı. Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda çeyrek finale yükselerek en iyi 8 takım arasına girecek.

Mamak’ta geleceğin basketçileri yetişiyor

Mamak’ta sportif yatırımların iyi bir altyapıya sahip olduğunu ifade eden
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu yapılanmalar sayesinde başarıda kaçınılmaz oluyor. Nitekim Türkiye’nin en iyi 12 takımı arasına girerek büyük bir başarı elde eden genç takımımız Mamak’ta Türk Basketbolu’nun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bir kez daha kanıtladı. Genç basketbolcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.


 

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