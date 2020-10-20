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Mamak’ın tarım projelerine övgü

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Mamak Belediyesi’ne ziyarette bulundu. 
Mamak’ın tarım projelerine övgü

Mamak’ın tarım projeleri, Mamak kadın Kooperatifi ve kooperatifin ürettiği organik ürünler hakkında bilgi alan Aksu, Kutludüğün’ün marka ve geleneksel ekmeği olan Kutludüğün ekmeğinden tattı, kooperatifin üreterek satışa sunduğu, organik ürünler ve lavanta ürünlerini inceledi. Başkan Köse’nin gayretli çalışmalarını takdir ederek, tarım alanında belediye eliyle yapılacak tüm projelere destek olacaklarını belirten Aksu, “ Mamak’ın ihtiyaçları üzerinde Belediye Başkanımızla her daim istişare halindeyiz. Mamak’ta hayata geçirdikleri tarım projeleri ve çalışmalarından dolayı başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Birlikte üretecek, birlikte bölüşecek, birlikte kazanacağız
Bakan Yardımcısı Aksu Mamak’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Aksu’nun ilk adresi Mamak Kaymakamlığı oldu. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı’yı ziyaret eden Aksu, Sırmalı’ya görevinde başarılar diledi. Aksu ardından sırayla Mamak Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanlığı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi. Aksu’nun ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Başkan Köse de, “Pandemi süreci tüm dünyaya toprakla uyumlu, doğayla barışık olmamız gerektiğini öğretti. Uyguladığımız tarım projelerimizle üretime katkı sağlamaya devam edeceğiz. Seçim döneminde söylediğim gibi birlikte üretecek, birlikte bölüşecek, birlikte kazanacağız. Kırsal kalkınmada da Güzel Mamak’ı örnek kent yapacağız” dedi. 

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