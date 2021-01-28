Mamak’ın Uzaya Açılan Kapısı Aralanıyor

Restorasyon çalışmalarına geçtiğimiz Ağustos ayında başlanan Mamak’ın uzaya açılan kapısı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nin yeniden inşasında yarıya gelindi.

Sabotaj sonucu çıkan yangında uzay bilimiyle ilgili cihazların ve aktivite alanlarının kullanılamaz hale geldiği Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’ni yeniden inşa etmek için düğmeye basan Mamak Belediyesi, tesisin inşasında yarıya ulaştı. Başkent’in ilk Planetaryum kulesi olan Misket Mahallesi’nde 40 dönüm arazi üzerine inşa edilen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nin yangında zarar gören 4 bin 450 metrekarelik alanında yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Çelik imalatlarının yapımı yüzde altmış seviyesine ulaşan merkezin planetarium kubbelerinin imalatı tamamlandı. Elektrik imalatlarının başladığı merkezde aynı zamanda yangının zarar verdiği kısımlardaki sıva, boya, badana gibi imalatlar söküldü. Yeniden inşası %50 seviyesine ulaşan Gökbilim Merkezi’nin dış cephe aliminyum kaplamaları ile ince işlerine de çok yakında başlanacak. Anıtkabir’den sonra Ankara’nın en çok ziyaret edilen ikinci mekanı olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde sistemin dışındaki yapılar aslına uygun restore edilerek kütüphane, seyir terası, merdiven kulesi içine asansör, yeni yangın merdiveni ve kaçış alanları inşa ediliyor. Dış cephe aydınlatmasının da ekleneceği yeni yapıda ışık gösterisine imkan tanıyan sistem kurulacak.

Daha güçlü teknolojiyle hizmet verecek

Teknolojik olarak merkezi ilk halinden daha iyisine dönüştüreceklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kulenin yanan kısmının aliminyum kaplama A1, A2 yanmaz sınıf malzemelerle yenileneceğinin altını çizerek, “Merkezimiz, gelişmiş ülkelerin bilimsel standartlara ulaşma açısından çok önemli bir eser. Tarihin en büyük gök bilimcilerini çıkarmış medeniyetin torunları olarak içinde bulunduğumuz bilgi çağında, insanlık tarihi kadar eski ve merakla araştırılan uzay ve gökyüzü ile ilgili bir çok etkinlik ve imkanı merkezimizde tek çatı altında buluşuyor. Ecdadımızın dünyaya yön çizen bilgi ve birikimini gelecek kuşaklara aktarmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dünyayı anlaması, araştırması ve geleceğini doğru bir hedefle şekillendirmesi için, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezimiz önemli bir eser. Eğlenceyi ve bilgiyi aynı anda sunan merkezimizi yeniden inşa ederek, daha güçlü bir şekilde donatıyoruz. Merkezimiz yalnızca Mamak’a hitap etmiyor, şehir dışı hatta yurt dışından da misafirlerimizi ağırlıyorduk. İnşallah kısa süre zarfında yeniden hizmete açarak, vatandaşlarımızı uzayda yeniden yolculuğa çıkaracağız” dedi.

Sabotaj izine rastlanmıştı

Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nin kulesinde 2019 yılının kasım ayında çıkan ve büyük zarara neden olan yangına ilişkin itfaiye raporunda, "yangının elektrikten kaynaklanmadığı" tespiti yapılmış, "kulenin yanma yoğunluğu olan ikinci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı" ifade edilmişti. Yangında kullanılamaz halen merkezde, astronotların uzaydaki yaşamları, gezegenlerin oluşum süreçleri, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörler, stem (mühendislik) atölyeleri, robotik kodlama ve eski uygarlıkların bilimsel çalışmaları yer alıyordu.