Mamak'lı gençler 16.kez kemer kuşandılar

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu Alp ve Almılaları, Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen törenle 16. kez kemer kuşandı.

Alp ve Almılaların gösterilerinin ayakta alkışlandığı törende 36 Alp ve Almıla mavi kemere, 15 Alp ve Almıla sarı kemere, 23 Alp ve Almıla kırmızı kemere ve 14 Alp ve Almıla da dört renkli kemere 7 Alp ve Almıla siyah kemer kür bire geçmeye hak kazandı. Mamak Sayokan Topluluğu sporcularından kemer sınavında kuşaklarını bağlayan sporcular, sertifikalarını almaya hak kazandı. Kemer kuşanma töreninde alp ve almılaların yaptığı toplu gösteriler izleyici tarafından beğeniyle izlendi.

Gençlerimizi ata sporumuz ile buluşturuyoruz

Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’nın gençleri hem ahlaken hem de bedenen eğittiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aynı zamanda gençlerimize kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Soyakan savunma sanatını tanıtıyor, onları ata sporumuz ile buluşturuyoruz. 16. Kemer sınavını başarıyla geçerek bir üst kemer kuşanan sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.



