Mamaklı gençler satranç turnuvasında boy gösterecek

Mamak Belediyesi ilçede eğitim gören öğrencileri, Mamak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile organize ettiği Okul Sporları Satranç Turnuvası’nda bir araya getirecek.

Altınevler Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek turnuvaya 2021-2022 yılı vizesi yapılmış okul sporları lisansı ile 2015 ve önceki yıllarda doğan sporcular ve Mamak İlçe MEM’e bağlı okullarda öğrenim gören sporcular katılabilecek. Son başvuru tarihi 1 Ocak 2022 Okul Sporları Satranç Turnuvası, 3-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurular ise http://okuldasantranc.tsf.org.tr/turnuvaya_kayit.php adresinden online olarak alınacak.

En az bir dalda lisanslı olsunlar istiyoruz

Belediye olarak çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunacak birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçe genelinde yaptığımız yatırımlarla çocuklarımızı farklı spor dallarıyla buluşturmaya, onlara yeni ufuklar açmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin en az bir spor dalında lisanslı olmasını istiyor, bu konuda da çalışmalarımızı aralıksız sürüyoruz” dedi.

Turnuvada öğrencileri yarışacağı kategoriler ise şöyle;

MİNİKLER-A Kategorisi 1. ve 2. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular

MİNİKLER-B Kategorisi 3. ve 4. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular

KÜÇÜKLER Kategorisi 5. ve 6 Sınıflarda Öğrenim Gören sporcular

YILDIZLAR Kategorisi 7. ve 8. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular

GENÇLER Kategorisi 9. ve 12. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular