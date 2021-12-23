Mamaklı gençler satranç turnuvasında boy gösterecek

Altınevler Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek turnuvaya 2021-2022 yılı vizesi yapılmış okul sporları lisansı ile 2015 ve önceki yıllarda doğan sporcular ve Mamak İlçe MEM’e bağlı okullarda öğrenim gören sporcular katılabilecek. Son başvuru tarihi 1 Ocak 2022 Okul Sporları Satranç Turnuvası, 3-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurular ise http://okuldasantranc.tsf.org.tr/turnuvaya_kayit.php adresinden online olarak alınacak.
En az bir dalda lisanslı olsunlar istiyoruz
Belediye olarak çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunacak birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçe genelinde yaptığımız yatırımlarla çocuklarımızı farklı spor dallarıyla buluşturmaya, onlara yeni ufuklar açmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin en az bir spor dalında lisanslı olmasını istiyor, bu konuda da çalışmalarımızı aralıksız sürüyoruz” dedi.
Turnuvada öğrencileri yarışacağı kategoriler ise şöyle;
MİNİKLER-A Kategorisi 1. ve 2. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular
MİNİKLER-B Kategorisi 3. ve 4. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular
KÜÇÜKLER Kategorisi 5. ve 6 Sınıflarda Öğrenim Gören sporcular
YILDIZLAR Kategorisi 7. ve 8. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular
GENÇLER Kategorisi 9. ve 12. Sınıflarda Öğrenim Gören Sporcular
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