Mamaklı kadınlar Türk Kızılayı için elbise diktiler

Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Aile Merkezi dikiş atölyesi kursiyerleri, Türk Kızılayı’na ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere giysi dikti.

Kursiyerleri yaptıkları çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kızılay dünya’nın bir ucundan diğer ucuna yardım ve iyilik taşıyan bir kurum. İyi hikâyelerde yer almak çok önemli. İyiliğin bulaşıcı etkisini göstermek, buna şahitlik etmek amacındayız.

Biz inanıyoruz ki başkalarını düşünerek yapacağımız en ufak bir hareket, atacağımız çok küçük bir adım dahi toplumları, insanlığı ve dünyayı değiştirebilecek. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

