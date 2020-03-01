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Mamaklı minikler biriktirdikleri harçlıklarını Kızılay'a bağışlayacaklar

Mamak Neşet Ertaş Aile Merkezi okul öncesi sınıf öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı.  Kendi elleriyle yaptıkları kumbaralara harçlıklarını atacak olan minikler,  biriktirdikleri paraları ise Kızılay’a bağışlayacak. 
Mamaklı minikler biriktirdikleri harçlıklarını Kızılay'a bağışlayacaklar

Yaşları küçük ama kalpleri kocaman öğrencilerin yapacak olduğu bağışların Türk milletinin 7'den 70'e yardımseverlikte yarıştığının göstergesi olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu tarz etkinliklerle çocuklarımızda farkındalık oluşmasını istiyoruz” dedi.

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Sorumluluk sahibi oluyorlar

Birlik ve beraberliğin paylaştıkça çoğaldığını ifade eden Başkan Köse, “Bilinçli ve duyarlı bir toplum yetiştirmek adına çocuklarımız için aile merkezlerimizde bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bu sayede bir yandan hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de sorumluluk sahibi oluyorlar” dedi.

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