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Mamaklı minikler sabun üretiyor

Zeytinyağı, kükürt, kil, özel, butik, aromaterapik ve daha birçok çeşit. Annelerinden sonra minikler de artık hazır sabun almıyor, kendi sabunlarını üretiyor. 
Mamaklı minikler sabun üretiyor

Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde kokulu taş dökümü eğitimi gören minik kursiyerler, ara tatil etkinliği kapsamında renk renk, çeşit çeşit mis kokulu taş ve sabun yaptı. 3-12 yaş grubu yaklaşık 150 miniğin maharetli elleriyle macun kıvamına getirilerek kalıplara dökülen sabunlar, hediye paketlerinde de yerini aldı. Çeşitli renk karışımlarıyla şeffaf ve opak renklerde, kokuları ve özel modelleri ile dikkat çeken sabun ve kokulu taşlar miniklerin ellerinde işlenirken,  kurstan mis gibi sabun kokuları yükseliyor.

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Kendileri küçük, yaptıkları büyük

Çocukları etkinliklerinde yalnız bırakmayan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Hem hanım kardeşlerimizin, hem de çocuklarımızın Aile Merkezlerimizdeki etkinliklerimiz ve kurslarımızla yeteneklerinin farkına varmasını sağlıyoruz. Yavrularımız, boyundan büyük işlere imza atıyorlar. Hem sabun üretmeyi öğrendiler, hem de hediyelik eşya yapımını. Hanımlarımız ve çocuklarımız için faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.


 

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