  • BIST 1.426
  • Altın 453,447
  • Dolar 7,5685
  • Euro 9,2219
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Mamaklı muhtarlara destek

Mamak Belediyesi’nin muhtarlıklara yardım ve destek projesi Belediye Meclisi’nden geçti. 
Mamaklı muhtarlara destek

Mamak Belediyesi Meclisi Aralık Ayı Olağanüstü Gündem ve tek maddelik teklifle Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başkanlığında toplandı. Özellikle pandemi sürecinde önemi açığa çıkan mahalle muhtarlarının hizmetlerine, Mamak Belediyesi kayıtsız kalmayarak destek paketini belediye meclisini olağanüstü gündemle toplayıp onayladı.

foto-(1)-037.jpeg

Belediye Meclisi’ne sunulan raporda muhtarların çalışmalarını kolaylaştırarak muhtarlıklarda işleyişi rahatlatacak ve hızlandıracak çalışmalar konuşuldu. Buna göre 64 mahalle muhtarına her ay 300 TL aynî yardım, diz üstü bilgisayar hibe edilmesi karara bağlandı. Önümüzdeki yıllarda desteklerin artarak devam edeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Muhtarlarımız her zaman bizim en önceliğimiz oldu. Hemşehrilerimizle aramızdaki en büyük köprü olan muhtarlarımızla, sık sık bir araya gelerek, daha güzel bir Mamak için omuz omuza çalışıyoruz. Bu beraberliğimiz birbirimizle olan yol arkadaşlığımızı, kardeşlik duygumuzu güçlendiriyor. Muhtarlarımızın destekleriyle Mamak’ı geliştirmenin, Mamak’ı güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Bu işin daha fazlası olabilir, bütçemizi artırdıkça düşünüyoruz, muhtarlarımızın nefes alması için bu miktarı bütçemiz uygun görüyor. Siyasi hamle değil, hibe olarak diz üstü bilgisayarda vereceğiz, aylık 300 TL 2021 yılında destek sağlayacağız, önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek” dedi.

foto-(6)-019.jpeg

64 mahalle muhtarına verilecek destek onaylandı
Meclise sunulan Başkanlık teklifinde “ İlçemiz mahalle muhtarlarının ihtiyacı olan diz üstü bilgisayarların piyasadan temin edilerek mahalle muhtarlarına hibe edilmesi ile yine ihtiyaçları çerçevesinde mobilya vs. tefrişat malzemeleri ile elektrik, doğalgaz, katı yakıt, su, elektronik haberleşme (telefon, internet, data hattı gibi) ve kırtasiye malzemesi gibi tüketime yönelik ihtiyaçlarının Belediye bütçesinden karşılanmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.” kalemleri için meclis çoğunluğu arandı. Başkanlık Yazısı gündemi bütün partilerin destek vermesi ile Belediye Meclisinden geçti. Yapılan oylamayla bütün grupların evet oyunu alan 64 mahalle muhtarlığına verilecek destek onaylanmış oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis adaylarına ücretsiz eğitim25 Aralık 2020 Cuma 05:59
  • Mamaklı muhtarlara destek25 Aralık 2020 Cuma 05:58
  • Cansuyu Derneği Kenya’da 20 su kuyusu açtı25 Aralık 2020 Cuma 04:36
  • Sarıkamış Şehitleri Keçiören’de anıldı25 Aralık 2020 Cuma 03:35
  • Ankara’da bir ilk - Matematik Müzesi 25 Aralık 2020 Cuma 02:28
  • Mamak’ta el değmeden ŞAH-MAT25 Aralık 2020 Cuma 01:31
  • 27 Aralık milattır25 Aralık 2020 Cuma 00:38
  • 26 Aralık’ta açılıyor24 Aralık 2020 Perşembe 06:04
  • Mutlu’da Dönüşüm24 Aralık 2020 Perşembe 06:03
  • “Teknoloji Dostu Kent” çalışmaları hızlandı24 Aralık 2020 Perşembe 06:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti