Mamaklı muhtarlara destek

Mamak Belediyesi’nin muhtarlıklara yardım ve destek projesi Belediye Meclisi’nden geçti.

Mamak Belediyesi Meclisi Aralık Ayı Olağanüstü Gündem ve tek maddelik teklifle Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başkanlığında toplandı. Özellikle pandemi sürecinde önemi açığa çıkan mahalle muhtarlarının hizmetlerine, Mamak Belediyesi kayıtsız kalmayarak destek paketini belediye meclisini olağanüstü gündemle toplayıp onayladı.

Belediye Meclisi’ne sunulan raporda muhtarların çalışmalarını kolaylaştırarak muhtarlıklarda işleyişi rahatlatacak ve hızlandıracak çalışmalar konuşuldu. Buna göre 64 mahalle muhtarına her ay 300 TL aynî yardım, diz üstü bilgisayar hibe edilmesi karara bağlandı. Önümüzdeki yıllarda desteklerin artarak devam edeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Muhtarlarımız her zaman bizim en önceliğimiz oldu. Hemşehrilerimizle aramızdaki en büyük köprü olan muhtarlarımızla, sık sık bir araya gelerek, daha güzel bir Mamak için omuz omuza çalışıyoruz. Bu beraberliğimiz birbirimizle olan yol arkadaşlığımızı, kardeşlik duygumuzu güçlendiriyor. Muhtarlarımızın destekleriyle Mamak’ı geliştirmenin, Mamak’ı güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Bu işin daha fazlası olabilir, bütçemizi artırdıkça düşünüyoruz, muhtarlarımızın nefes alması için bu miktarı bütçemiz uygun görüyor. Siyasi hamle değil, hibe olarak diz üstü bilgisayarda vereceğiz, aylık 300 TL 2021 yılında destek sağlayacağız, önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek” dedi.

64 mahalle muhtarına verilecek destek onaylandı

Meclise sunulan Başkanlık teklifinde “ İlçemiz mahalle muhtarlarının ihtiyacı olan diz üstü bilgisayarların piyasadan temin edilerek mahalle muhtarlarına hibe edilmesi ile yine ihtiyaçları çerçevesinde mobilya vs. tefrişat malzemeleri ile elektrik, doğalgaz, katı yakıt, su, elektronik haberleşme (telefon, internet, data hattı gibi) ve kırtasiye malzemesi gibi tüketime yönelik ihtiyaçlarının Belediye bütçesinden karşılanmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.” kalemleri için meclis çoğunluğu arandı. Başkanlık Yazısı gündemi bütün partilerin destek vermesi ile Belediye Meclisinden geçti. Yapılan oylamayla bütün grupların evet oyunu alan 64 mahalle muhtarlığına verilecek destek onaylanmış oldu.