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Mamaklı ressamdan anlamlı çizim

Mamak Belediyesi’nin başarılı sanatçısı Ressam Özgür Diler, korona virüs salgınında da ilçenin farklı noktalarına yaptığı resimlerle vatandaşlara mesaj veriyor.
Mamaklı ressamdan anlamlı çizim

Mamaklılar onu okul duvarlarına, trafolara, kaldırımlara yaptığı resimlerle tanıyor. Mamak Belediyesinin başarılı ressamı Özgür Diler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren korona virüs salgına dikkat çekmek için Mamak’ın çeşitli noktalarına resimler çiziyor.

Çizdiği resimlerde salgınının önüne geçilmesi için Mamaklıları evde kalmaya çağıran Diler, sanatıyla bir nebze olsun süreçte faydalı olmaya gayret ediyor. Yaptığı çalışmalarıyla sadece Mamak’ta değil Ankara’nın dört bir tarafında tanınan Ressam Özgür Diler, salgın öncesi de resimleriyle milli ve manevi liderleri gençlere tanıtmak amacıyla Mamak’ın duvarlarına sanatını icra ediyordu.

En son ilçede bulunan okulların adını aldığı kişileri, okul duvarlarına işleyen Diler, yaptığı sanatla tarihteki ulu kimselere vefa borcunu ödemeye çalıştığını, aynı zamanda da gençlerin de o kişileri tanımasına ve sevmesine vesile olmaya çalıştığını söylemişti.

ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ

Korona virüs önlemleri kapsamında okul ve üniversitelere ara verilip, öğrenciler ve öğretmenler tatile girdi. Okulların kapandığı bu dönemde kaldırım ve duvarlara sanatını işlemeye devam eden Diler, öğrenciler okullarına döndüğünde onlara sürpriz hazırladı. 

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SANATÇILARDAN EVDE KAL ÇAĞRISI

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren gerekli tedbirler alınmaya çalışılmış, kamuoyuna ‘Evde kal’, ‘hayat eve sığar’ diyerek çağrıda bulunulmuştu.
Bu kapsamda ses sanatçıları şarkılarıyla, yazarlar yazılarıyla, aktör ve aktristler de kamera karşısına geçerek tüm vatandaşlara çağrıda bulunmaya devam ediyorlar. 

Yusuf SAĞLAM- İLKSAYFA
 

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