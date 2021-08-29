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Mamaklılar aşure programında buluştu

Küçük Kayaş Mahallesi Muhtarlığı mübarek Muharrem Ayı vesilesiyle aşure programı düzenledi. Programa Mamak protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle Muhtarı Serkan Çetintaş programda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 
Mamaklılar aşure programında buluştu

Programa Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Eski Belediye Başkanı Gazi Şahin, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Mamak Müftüsü Necmettin Saydan, Küçük Kayaş mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

“BU ACI BİZİM ACIMIZ”

Paylaşmanın simgesi haline gelen aşure gününün İslam âlemine hayırlar getirmesini dileyen Köse, “Bizler birlik ve beraberlik içinde bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz. Bu acı bizim acımız. Rabbim canlarımızla birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” dedi.

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KÖSE’YE TEŞEKKÜR

Birlik ve beraberlik mesajı veren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin “Binlerce yıldır bu topraklarda omuz omuza, yürek yüreğe yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bizi bugün, bu programda buluşturan Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

ESNAFIMIZIN FİKİRLERİ ÖNEMSİYORUZ

Aşure programı sonrası Ak Parti Milletvekili Fatih Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl Küçük Kayaş Mahallesi’nde esnaf turuna çıktı. İşyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen heyet, vatandaşlarla da hasbihal etti.

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TALEPLER ÖNCELİĞİMİZ

 Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği ziyarette, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yapan Başkan Murat Köse, “Esnaflarımızın ve vatandaşımızın talepleri, fikirleri bizim için hep birinci öncelik olmuştur. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımız için yaptığımız her güzel iş, vatandaşlarımız kadar bizi de mutlu ediyor” dedi.

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BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Program sonrası gazetemize konuşan Mamak Küçük Kayaş Mahallesi Muhtarı Serkan Çetintaş ise bu acının hepimizin acısı olduğunu hatırlatarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çetintaş, “Bilindiği gibi,  Peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin, o dönemde cereyan eden siyasi kargaşa ve çatışmalar neticesinde, acı bir şekilde şehit edilmiştir. Bu üzücü olay, bütün müminlerin gönüllerinde silinmez izler bırakmıştır. Biz Müslümanlara düşen görev ise yaşanan bu acı olaylardan ders çıkararak aynı hatalara düşmemek, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi korumaktır” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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