Mamaklılar Belediye Başkanı Murat Köse’ye ilgi ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti

Lalahan Karşıyaka Mahallesi sakinleri Mamak Belediyesi’nin çevre düzenlemesi ve yol bakım çalışmalarına teşekkür ederek, “Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ederiz. Hizmeti artık hızlı alıyoruz” dedi.

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü birkaç gündür Lalahan Karşıyaka Mahallesi’nde hummalı bir çalışma yürütüyor. Kışın ayağını uzattığı bu günlerde çevrede düzenleme yapan belediye ekipleri, yollarda kumlama ve genişletme çalışmaları yürütüyor. Yapılan bu çalışmalara mahalle sakinlerinden teşekkür geldi. Murat Köse’nin göreve gelmesiyle mahalledeki sorunlarının daha hızlı çözüldüğünü söyleyen mahalle sakinleri Başkan Köse’ye bölgeye gösterdiği ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

MAHALLEMİZİN SORUNLARI HIZLICA ÇÖZÜLÜYOR

Gazetemize konuşan mahalle sakinleri Başkan Köse’nin göreve gelmesiyle belediye ekiplerinin mahallelerine daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eskiden açıkçası bu kadar hızlı ve iyi hizmet alamazdık. Şu an belediye ekipleri mahallemizi temizliyor, yollarımızı yapıyor. Birkaç güne kumlama ve taş dökme yapılacakmış. Gerek başkanımızın gerekse ekiplerin mahallemize gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” dedi.

ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Birkaç gündür mahallede hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri kış aylarının yaklaştığı bugünlerde mahallede çevre düzenlemesi yapıyor. Yolların çamur olmasın karşına ise yol temizleme, kumlama ve taşlama çalışmaları yürütüyor.