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Mamaklıların üniversite hayali gerçek oluyor

Mamaklıların yıllardır hayalini kurduğu üniversite hayali gerçek oluyor. 
Mamaklıların üniversite hayali gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'ta yapılması planlanan üniversite kampüsü için belirlenen alanı onayladı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, onaylanan Gökçeyurt, Kızılca ve Ortaköy mahallelerinin kesiştiği noktada bulunan 1 milyon 250 bin  metrekare büyüklüğündeki alanda incelemelerde bulundu. Üniversitenin Mamak’ın eğitim ve öğretim hayatına yeni bir soluk getireceğini kaydeden Başkan Köse, “Eğitime en çok yatırım yapılan ilçelerden olan Güzel Mamak’ımız alt yapı ve imar, sosyal, kültürel açıdan olduğu kadar eğitiminde cazibe merkezi haline geliyor. Üniversitemizin hayata geçmesiyle inşallah gerek kentleşme, gerekse sosyal projelerimizle ilçemize gelen üniversite öğrencilerinin vazgeçemediği bir yer olacağız” dedi.

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Mamak artık üniversite şehri olacak

Mamak Belediyesi, ilçenin güzelleşmesi, değişmesi ve marka bir şehir olması adına projelerine devam ediyor. Bu bağlamda kentleşme konusunda attığı radikal adımlarla Mamak’ın ufkunu açacak belediye, yakın zamanda bitecek çalışmalarla örnek şehirlerarasında yerini alacak.

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Samsun Yolunun kuzeyinde, çevre yolunun doğusunda hayata geçecek üniversite ile Mamak, öğrenci dostu bir şehir olma çalışmalarını daha da ilerletecek. Mamak’ın her gün daha da iyi bir konuma geldiğine dikkat çeken Başkan Köse “Gelişen ve markalaşan ilçemiz gelenin gitmek istemediği bir kent olma yolunda ilerliyor. Üniversitemiz şimdiden Güzel Mamak’ımıza hayırlı olsun” dedi. Proje kapsamında park alanı inşa edilecek. Bunun yanı sıra yine özel eğitim alanı, konut alanı, ticaret alanları, ilkokul, lise, sağlık ve sosyal tesis alanları yer alacak.
 

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