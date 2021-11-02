Mamaklıyım Demekten Gurur Duyacaklar

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptıkları hizmetlerde kapsayıcılığa çok dikkat ettiklerini söyleyerek, “Mamaklı hemşerilerimizin, ‘Mamaklıyım’ demekten gurur duyacakları şehir inşa etmek hedefindeyiz” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 7’den 70’e her kesimden insana hizmet ettiklerini belirtti. Köse, özellikle gençlerin geleceğe hazırlanmalarına destek olmak amacıyla eğitim, kültür, sanat ve spor yatırımlarına ağırlık verdiklerini kaydetti. Köse, “Gençlerimizin yanı sıra yaşlılarımız, anne adaylarımız, bebeklerimiz, kadınlarımız, esnaflarımız, çalışanlarımız, emeklimiz için neler yapabileceğimizi düşünüyor, onların sesine kulak veriyoruz. Hemşerilerimizin,’ Mamaklıyım’ demekten gurur duyacakları bir çevre ve şehir inşa etmek hedefindeyiz” dedi.

HEDEF; SANAT VE SPORLA İÇ İÇE BİR ŞEHİR

Özellikle gençlerin geleceğe hazırlanmalarına destek olmak amacıyla eğitim, kültür, sanat ve spor yatırımlarına ağırlık verdiklerini de kaydeden Köse şunları söyledi: “Güzel Mamak’ta her çocuğumuz bir enstrüman çalsın istemiştik, her çocuğumuz en az bir alanda lisanslı spor yapsın demiştik. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanatla ve sporla iç içe bir şehir olmak noktasındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

“HER KESİME ULAŞACAK PROJELER YAPIYORUZ”

“Yaz, kış kurslarımızla onları destekliyoruz. Uyanık kütüphanelerimiz, başarıya odaklanan gençlerimiz için önemli mekânlar haline geldi. Gençlik merkezlerimiz yeni neslin buluşma noktası oldu. Eserlerimizi inşa ederken, hizmetlerimizi yaparken özellikle kapsayıcılığa çok dikkat ediyoruz. Halkımızın her kesimine ulaşacak projeler yapıyoruz.”

“ÖZEL PROJELERLE HİZMET EDİYORUZ”

“Gençlerimizin yanı sıra yaşlılarımız, anne adaylarımız, bebeklerimiz, kadınlarımız, esnaflarımız, çalışanlarımız, emeklimiz, gencimiz hepsi için neler yapabileceğimizi düşünüyor, onların sesine kulak veriyor, ihtiyaçları tespit ediyor ve özel projelerle hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜME HIZ VERDİK”

Mamaklıların, Mamaklıyım demekten gurur duyacakları bir çevre ve şehir inşa etmek hedefinde olduklarını kaydeden Başkan Köse, “Bu bilinçle kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız veriyoruz. Günün her vakti hep halkımızın yanında hep onların yakınındayız. Özellikle pandemi döneminde Mamak Devlet Hastanesi’nin hizmete açılması konusunda çalışmalar yaptık ve dört ay öncesinde Mamak Devlet Hastanesi hizmete açıldı.”

“OLUMSUZ İMAJ SİLİNDİ”

“Salgın döneminde yine özellikle hastanelerin sıkıntılı olduğu zamanlarda anne adaylarımıza özel ambulansla hizmet vermeye başladık. Geçmişte bir takım olumsuz imajlarla anılan Mamak, şimdi bilim merkezleriyle, şenlikleriyle, tematik parklarıyla, geleneksel Ankara konaklarıyla, yeşil belediyecilik örneği olan ekolojik köyleriyle, lavanta bahçeleriyle, millet bahçeleriyle ve özellikle sosyal tesis olması anlamında millet kıraathaneleriyle ve kadın kooperatifiyle başkentimizin ekonomisine canlılık veren bir cazibe merkezi haline dönüştü.”

SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

“Mamak daha güzel olacak, diyerek çıktığımız bu yolculukta Mamakımızı adeta şantiyeye çevirdik. Bir taraftan inşaatlar devam ediyor, bir taraftan da eserlerimiz tamamlandıkça tören dahi yapmadan hizmet vermeye başlıyor. Diğer taraftan da sosyal kültürel projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz.”

“Bilim ve sanat merkezlerimiz, aile merkezlerimiz, mahalle konaklarımız ardı ardına yükseliyor. Tam bir sosyal belediyecilik örneği olan millet kıraathanelerimiz hizmet vermeye başladı. Her ay eklenen yeni tesislerimizle, her yaştan hemşerilerimizi ve özellikle gençlerimizi, büyüklerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Eserlerimizle hem geleneklerimizi hem de değerlerimizi yaşatıyoruz.”

“İŞİMİZ İLÇEMİZE ESER KAZANDIRMAK”

Bizim işimiz ilçemize eser kazandırmak. İki buçuk yıl önce ne söz verildiyse hepsini yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bütçemizin bugüne kadar her kuruşunu vatandaşa hizmet ve yatırım olarak değerlendirdik. Bugünden sonra da aynı kararlılık ve aynı tasarruf anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

“İLÇEYİ KALİTELİ MEKÂNLARLA DONATIYORUZ”

Yenilikçi, dinamik bir yönetim anlayışıyla Mamak’a değer katan onlarca projeler ürettiklerini ve bu projeleri vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerini ifade eden Köse, sözlerini şöyle noktaladı, “İnsana en güzel hizmetler sunmayı önceliği haline getiren bir perspektifle ve bu amaçla modern yaşam alanlarıyla, doğa ile iç içe olan ekolojik projeleriyle, kültür merkezleriyle, mahalle konakları, sosyal tesis ve kütüphaneleriyle, oyun parkları ve yeşil alanlarıyla çocukların gençlerin ve her yaştan insanların buluştuğu vakitlerini değerlendirdiği, kendini geliştirdiği, meslek öğrendiği, kaliteli güzel mekanlarıyla ilçemizi donatarak şehrin imkanlarından herkesin faydalandığı daha güzel bir Mamak için çalışıyoruz.”

“KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNE AĞIRLIK VERİYORUZ”

”Değerlerimizi korumak, tarih bilincimizi oluşturmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Mamak Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine çok önem veriyoruz. Ülkemizin daha parlak bir geleceğe hazırlanması konusunda en önemli güç kaynağımız gençler olduğunu biliyor, değerlerimizi ve kültürümüzü geleceğimizin teminatı gençlerimize en iyi şekilde devretmeye çalışıyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA