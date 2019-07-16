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Mamak'ta 15 Temmuz canlandırıldı

Mamak Belediyesi Prof Dr Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen anma töreninde Beyaz Düşler Sahnesi’nin oynadığı “Diriliş Destanı” adlı 15 Temmuz konulu tiyatral canlandırma izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Mamak'ta 15 Temmuz canlandırıldı

15 Temmuz gecesi Mamak Caddesi üzerinde hain darbecilerin saldırısında vurularak şehit olan Hasan Altın ve 15 Temmuz Köprüsü üzerinde şehit olan vatandaşları canlandıran ekip, büyük alkış aldı. Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Âsım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek

15 Temmuz’un milletlin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış, tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir destan olduğunun altını çizen Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın feraseti ile genç yaşlı, kadın erkek hep birlikte 15 Temmuz’da tek yürek olarak hep birlikte bir destan yazdıklarının altını çizen Başkan Köse de, “Milletimiz, bu ülkeyi kendisine yar etmemek için saldıranlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da nasıl bir cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. O gece hainlere karşı devletinin yanında olan tüm vatandaşlarımız, milli şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi "Âsım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" diyerek namusu olan devletini, milletini canını vererek savunmuştur. 15 Temmuz’da şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

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