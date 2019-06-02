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Mamak’ta 24 saat ilaçlama

Halk sağlığını koruyucu çalışmalarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi yaz aylarının en büyük problemlerinden biri olan sinek ve haşerelere karşı larva ilaçlamasını aralıksız sürdürüyor.
Mamak’ta 24 saat ilaçlama

Gerekli tüm hazırlıkları tamamlayarak, ekip sayısını artıran Mamak Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda larva ve haşere mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ilaçları kullanıyor. Dumanlama yerine ilaçlamada en son sistem olan ULV spreyleme sistemini kullanan ekipler, 64 mahallede etkin şekilde ilaçlama yaparak vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlıyor. 

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Vatandaşa uyarı

Yeşil alanlar, çöp alanları, fosseptik çukurları, parklar, dere yatakları ve pazar yerleri program dahilinde her gün 2 vardiya halinde 5 ekip tarafından ilaçlanıyor. Uçan haşerelere yönelik ULV, yerde yaygın olarak bulunan kene ve diğer haşerelere yönelik de atomizerli alan ilaçlaması yapılıyor. İlaçlama çalışmaları ile yazın vatandaşları haşere ve sineklerden uzak tutmayı amaçladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşları da haşere ve sineklerin üremesinde en önemi etkenlerin başında gelen çöp ve evsel atıkların doğru zamanda dışarı çıkartılması konusunda uyardı.


 

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