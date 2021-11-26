Mamak’ta 3-6 yaş arasındaki çocuklara hayallerindeki meslekler tanıtıldı

Mamak Tenzile Erdoğan Aile Merkezi Oyun Odası’nın 3-6 yaş öğrencilerine meslek tanıtımı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında minikler hayalini kurduğu meslekleri yakından tanıma fırsatı yakaladı. Günler öncesinden etkinlik için hazırlanan öğrenciler, kendi seçtikleri meslek gruplarının kıyafetlerini giyerek anlatımını yaptı. Polis, doktor, avukat, tamirci, hemşire, aşçı, itfaiyeci ve öğretmen rolüne giren çocuklar, meslek grupları hakkında bilgi sahibi olduktan kendi oluşturdukları hatıra panosunda fotoğraf çektirdiler.

Onlar için yapılan her yatırım geleceğe yatırımdır

Aile merkezlerinde eğitim ve öğretim gören çocukları, geleceğe hazırlamak, ilgili oldukları alanlara şimdiden yöneltmek ve eğlenerek bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımız dünyanın en büyük servetidir. İlçe genelinde bilimden sanata, eğitimden spora kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz projelerde kendilerini geliştirebilecekleri olanaklar sunuyoruz. Yavrularımız için attığımız her adım, ülkemizin geleceğine yön veren parlak nesiller yetişmesine destek olacak en sağlam adımlardır” dedi.