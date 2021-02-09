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Mamak'ta 3 Konak hizmete hazır

Mamak Belediyesi tarafından gelecek nesillere mahalle kültürünün ve sahip olunan toplumsal değerlerin aktarılması amacıyla ilçeye kazandırılan Eski Bayındır, Kızılca ve Ortaköy Mahalle konakları hizmete hazır hale geldi. 
Mamak'ta 3 Konak hizmete hazır

Mahalle kültürünün yaşatılarak güçlü toplum yapısının muhafaza edilmesini savunan Mamak Belediyesi, çok yakında mahalle konaklarında ilçe sakinlerini buluşturacak. Mahalle konaklarının Mamaklıların sosyalleşmesine önemli katkıda bulunacağını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Üç mahallemizde vaatlerimizin arasında yer alan mahalle konaklarını bitirmenin heyecanını yaşıyoruz. Konaklarımız mahalle halkının ihtiyaçlarını gözeten bir yapıda olmakla birlikte kültürlerini yaşatacak şekilde dizayn edildi. Son derece modern olarak yapılan konakların açılışını ise kısa sürede yapacağız" diye konuştu.

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Diğer mahallelerde de başlayacak
Diğer mahaller içinde müjde veren Başkan Köse, "Konakların diğer mahallelerde yapımı için çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda yer belirlediğimiz alanlarda yakın zamanda ihalelerimizi yapacağız. Yer belirleme çalışmalarının sürdüğü mahallelerde de hızlı bir çalışma yapacağız. Mahalle konaklarımız her anlamda birçok konuda ihtiyaca cevap verecek. Tespit çalışmalarının ardından ekiplerimiz hemen işe başlayarak, diğer mahallelere de konakları kazandıracak. Bizim kültürümüzde mahalle, birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışmanın da en önemli simgesidir. Değerlerimize sahip çıkarak mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konaklarımız hem bölge sakinlerimize hem de ilçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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İnşa edilen konaklarda muhtarlık ofisi, çok amaçlı salon, mutfak, mescit yer alırken, konağın çevresinde ise oturma alanları, meydan ve çocuk oyun alanı bulunuyor. Konaklar, halkın kına gecesi, asker uğurlaması, taziye ve özellikle kış aylarında akşamları muhabbet edebileceği ve hoşça vakit geçirebileceği bir mekan olacak.

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