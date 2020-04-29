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Mamak’ta 428 konutun anahtarları teslim edildi

Mamak Belediyesi ve TOKİ iş birliği içinde Diriliş Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi 2. Etap kapsamında inşa edilen 428 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
Mamak’ta 428 konutun anahtarları teslim edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında teslim töreni gerçekleştirilmezken, evlerine kavuşan Cemile ve Necmettin Koç çifti anahtarlarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin elinden aldı. Projenin tamamlandığında konutların yanı sıra, sosyal tesis alanlarıyla da mahalleyi Mamak'ın en modern mahallelerinden biri yapacağının altını çizen Başkan Köse, “Dünyada en büyük umut ev sahibi olmak ve güzel bir çevrede yaşamaktır.

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Bundan dolayı insanımıza yakışan sağlıklı alanlar, yapılar ve çevre oluşturmak için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle bir tören gerçekleştiremedik.  Ben konutlarımızın hayırlı uğurlu olmasını, içerisinde kardeşlerimizin güzel günler görmelerini, hep mutluluk içerisinde yaşamalarını ve her anlarının bayram sevinci içerisinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Umutlar konuta dönüşüyor

TOKİ ile birlikte 437 bin metrekarelik alan üzerinde uygulanan proje kapsamında, 1'inci etapta 728 konut, 3’üncü etapta 1219 konut ve 4'üncü etapta 447 konut ve 2. Etap kapsamında anahtar teslimi gerçekleştirilen 428 konutla birlikte 1312 konut teslim edildi.5. etabın ihalesi de gerçekleşti.

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