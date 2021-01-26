Mamak'ta 5+1 dubleks daire satılık

Ankara, Mamak ilçesinde 3. Katta bulunan 5 bağımsız bölümden oluşan 5+1 daire satılıktır.

Ankara, Mamak ilçesinden, 38009 Ada, 7 Parsel, Cengizhan Mahallesinde 3. Kat, 5 Bağımsız Bölüm Nolu Çatı aralı 536 m2 mesken satılıktır. Dış cephe boyası kaplı olup mantoloma vardır. Bahçe düzenlemesi yapılıdır. Açık otopark vardır. Banyolar ile WC zemini ve duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Terasın üzeri kapalıdır. Daire 310.000,00 TL’dir.

Adresi : Cengizhan Mh., 859. Sokak, Simge Apt., No:16/5 Mamak/ ANKARA

Satış Günü : 24/03/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

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