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Mamak’ta 65 yaş üstü büyüklere doğum günü sürprizi

Zennure teyze ve Hüseyin amcanın doğum günü kutlaması Covid-19 virüsü sebebiyle kapıda yapıldı.
Mamak’ta 65 yaş üstü büyüklere doğum günü sürprizi

Evden çıkamayan yaşlıların tüm alış verişlerini yapıp evlerine teslim ettiklerini hatırlatan Köse, ihtiyaç sahibi olan büyüklere de gıda ve hijyen paketleriyle destek olduklarını ifade etti.

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Murat Köse, ilerleyen yaşlarda hatırlanmanın ve hatır sormanın daha da önem kazandığına dikkati çekti.

Köse, “Biz de onları asla unutmadığımızı doğum günleri vesilesiyle göstermek istedik. Onlara olan sevgimizi ve saygımızı bu küçük hediye ile hissettirmek istedik. Çoğu yaşlımız iyi bir radyo dinleyicisidir. Ama esas değerli olan o kapıyı çalmamız, bu özel günde birlikte olmamızdır. Onlar bizim başımızın tacı. Geleneğimizin, inancımızın, yetiştirilişimizin gereği olarak daima yanlarında olacağız. Rabbim onlara sağlık uzun ömürler nasip etsin inşallah” dedi.
 

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