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Mamak'ta 7 bin kişiyle iftar

Mamak Belediyesi’nin düzenlediği mahalle iftarında 7 bin kişi aynı masada buluştu. 
Mamak'ta 7 bin kişiyle iftar

Yaşlısı genci, kadını erkeği 7 bin kişinin aynı masada buluştuğu iftar programına TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen katıldı.  Mamaklılarla birlikte bir arada iftar açmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Orhan Yeğin, “Ramazan Ayı’nın evlerimize, gönüllerimize huzur ve bereket getirmesini Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun” dedi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Yalçın Akdoğan da, “Bu mübarek ayda dargınları barıştırmalı, küslükleri bitirmeliyiz. Bu ümmetin ülkemize ihtiyacı var. Bunun içinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durmamız lazım” dedi. 

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Ramazanın güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz

Her yaştan insana iftar sevincini yaşatan sofraları büyük bir özenle kurduklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Amacımız mütevazı bir sofrada vatandaşlarımızı buluşturmak. Aynı mahallede yaşadığı halde birbirini tanımayan vatandaşlarımızı bu sofralarda buluşturuyoruz. Kurduğumuz bu sofralar, gönül sofralarına dönüşüyor. Ramazan’ın ruhu bu sofralarda yaşanıyor. İnsanımız bu sofralarda birbirleriyle kaynaşıyor” dedi.


 

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