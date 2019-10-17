Mamak’ta ‘Acil Müdahale Aracı’ göreve başladı

Mamak’ta ‘Acil Müdahale Aracı’ ile ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların artık evlerinde yapılması gereken muhtelif elektrik ve mekanik arızalar çok daha çabuk çözüme ulaşacak.