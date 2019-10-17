Mamak’ta ‘Acil Müdahale Aracı’ göreve başladı

İstekleri doğrultusunda projeler geliştiriyoruz
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ın her köşesinde vatandaşlarımızı dinliyor, onların istekleri doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. Acil Müdahale Aracımız da bu taleplerden birisi. Yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız için evde yaşanan aksaklıklarda, ustalık gereken işlerde ekiplerimiz yanlarında olacak. Mamak’ta görmek istenilen projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya, hizmet ağına yeni hizmetler eklemeye devam edeceğiz” dedi.
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