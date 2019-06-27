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Mamak'ta altyapı atağı; asfaltlama, tretuvar, yol açımı, kaldırım onarım ve yama çalışmaları

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte asfalt sezonunu açan Mamak Belediyesi, ilçenin birçok yerinde asfaltlama, tretuvar, yol açımı, kaldırım onarım ve yama çalışmalarını sürdürüyor.
Mamak'ta altyapı atağı; asfaltlama, tretuvar, yol açımı, kaldırım onarım ve yama çalışmaları

Vatandaşlara daha kalite ve konforlu ulaşım için yoğun mesai harcayan belediye ekipleri sokakların eksikliklerini gideriyor. İlçe genelinde çevre, altyapı ve yol sorunlarının çözümü için planlı-programlı bir şekilde ilerlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İnsanlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak eksiklikleri gideriyoruz. Mamakımızı daha modern ve yaşanabilir bir yer hale gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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Şehrin gelişimi için önemli

Bir bölgenin gelişme sürecinde alt ve üstyapı çalışmalarının önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Köse, “İlçemizde hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Ekiplerimiz, bu manada çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor” dedi.

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