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Mamak’ta Anadolu buluşması

Mamak Belediyesi’nin her Cumartesi düzenlediği Yaz Konserleri kapsamında Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu muhteşem bir geceye imza attı. 
Mamak’ta Anadolu buluşması

Mamaklılar türküler eşliğinde görsel bir şölen izledi.75.Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro’da düzenlenen "Bir Anadolu Masalı" adlı sahne gösterimi Mamaklılardan yoğun ilgi gördü. Anadolu'dan esintiler taşıyan birbirinden güzel dans gösterisi izleyenleri adeta büyüledi. Topluluk, dev kadrosuyla Türk halk danslarının bütün inceliklerini ve renklerini özenle sundu.

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Çeşitli yörelere ait birbirinden güzel oyunlar programı izlemeye gelen konuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Dansların yanı sıra Devlet Halk Dansları ses sanatçıları ve solistlerinin söyledikleri türküler de geceye renk kattı. Topluluk gecenin finalini Türk Bayraklı danslarıyla yaptı.

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