  • BIST 1.452
  • Altın 509,521
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Mamak’ta asfalt hamlesi

Geçtiğimiz yıl 91.004.523 kg asfalt serimi gerçekleştiren Mamak Belediyesi, bu yılın başından itibaren 10.659.050 kg asfalt serimi gerçekleştirdi. 
Mamak’ta asfalt hamlesi

Hizmetteki başarı çıtasını her yıl biraz daha yukarıya çıkarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bütün dünyayı etkileyen koronovirüs salgınıyla mücadele ederken, temel belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdüklerini kaydederek, “Fen işleri yatırımlarında başarılı bir yılı geride bıraktık. Şehirleşen mahallelerimizin yollarını asfalt ve kaldırım çalışmasıyla konforlu hale getirirken, yeni yollar açtık. Biz, kendisiyle yarışan, yaptıklarını asla yeterli görmeyen bir belediyeyiz. Hemşehrilerimiz, hizmetin en güzelini hak ediyor ilkesiyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021’de de azimle çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız ve hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Büyüyen nüfus göz önünde bulundurularak yapılmış, asfalt ve kaldırımları sorunsuz, yeni yolları açılmış bir ilçe olacağız. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Mamak’ın geleceğine yapılan yatırımdır “dedi.

dsc_9817.jpg

Mamak Belediyesi kendisiyle yarışıyor
Fen İşleri Müdürlüğü, mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözülen bölgelerdeki imar yollarını geçtiğimiz yıl ve bu yıl da açarak, ilçedeki modern yapılaşmayı ve şehirleşmeyi hızlandırdı. Mamak Belediyesi, Karayolları ile yarışabilecek yolları yapmaya devam ederken, bir yanda da asfalt, bordür, tretuvar çalışmaları ile kendisiyle yarışıyor. Geçtiğimiz yıl, 8790 metre yol açımı, 26.540 metre malzemeli yol bakımı, 43.593 metre bordür, 30.207 metrekare tretuvar, 1513 metrekare istinat duvarı, 773 metre merdiven yapımı gerçekleştirilen Mamak’ta bu yılın başından itibaren 1990 metre yol açımı, 4230 metre malzemeli yol bakımı, 9110 metre  bordür, 6647 metrekare tretuvar, 149 metrekare istinat duvarı yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi'nin filosuna 42 yeni araç alındı21 Mayıs 2021 Cuma 03:27
  • Pursaklar yeşile bürünüyor21 Mayıs 2021 Cuma 02:28
  • Sincan Belediyesi, kültür-sanat faliyetleri dijital ortamda21 Mayıs 2021 Cuma 00:29
  • 2020 mali yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi hesabı raporu oy birliğiyle kabul edildi 21 Mayıs 2021 Cuma 00:25
  • Tatlıçay Zafer Bayramı’na hazırlanıyor21 Mayıs 2021 Cuma 00:23
  • Kadın kooperatifleri artıyor21 Mayıs 2021 Cuma 00:21
  • Çölyak hastalarına gıda desteği21 Mayıs 2021 Cuma 00:20
  • Ankara'da kağıt toplayan iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 gözaltı 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:08
  • Baba- oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı20 Mayıs 2021 Perşembe 10:25
  • Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti