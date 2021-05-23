Mamak’ta asfalt hamlesi

Geçtiğimiz yıl 91.004.523 kg asfalt serimi gerçekleştiren Mamak Belediyesi, bu yılın başından itibaren 10.659.050 kg asfalt serimi gerçekleştirdi.

Hizmetteki başarı çıtasını her yıl biraz daha yukarıya çıkarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bütün dünyayı etkileyen koronovirüs salgınıyla mücadele ederken, temel belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdüklerini kaydederek, “Fen işleri yatırımlarında başarılı bir yılı geride bıraktık. Şehirleşen mahallelerimizin yollarını asfalt ve kaldırım çalışmasıyla konforlu hale getirirken, yeni yollar açtık. Biz, kendisiyle yarışan, yaptıklarını asla yeterli görmeyen bir belediyeyiz. Hemşehrilerimiz, hizmetin en güzelini hak ediyor ilkesiyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021’de de azimle çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız ve hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Büyüyen nüfus göz önünde bulundurularak yapılmış, asfalt ve kaldırımları sorunsuz, yeni yolları açılmış bir ilçe olacağız. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Mamak’ın geleceğine yapılan yatırımdır “dedi.

Mamak Belediyesi kendisiyle yarışıyor

Fen İşleri Müdürlüğü, mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözülen bölgelerdeki imar yollarını geçtiğimiz yıl ve bu yıl da açarak, ilçedeki modern yapılaşmayı ve şehirleşmeyi hızlandırdı. Mamak Belediyesi, Karayolları ile yarışabilecek yolları yapmaya devam ederken, bir yanda da asfalt, bordür, tretuvar çalışmaları ile kendisiyle yarışıyor. Geçtiğimiz yıl, 8790 metre yol açımı, 26.540 metre malzemeli yol bakımı, 43.593 metre bordür, 30.207 metrekare tretuvar, 1513 metrekare istinat duvarı, 773 metre merdiven yapımı gerçekleştirilen Mamak’ta bu yılın başından itibaren 1990 metre yol açımı, 4230 metre malzemeli yol bakımı, 9110 metre bordür, 6647 metrekare tretuvar, 149 metrekare istinat duvarı yapıldı.