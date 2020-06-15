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Mamak’ta asfalt hamlesi

Kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde uygulandığı Mamak’ta mimari yapılar kadar, yolların da iyileştirilmesi hedefiyle yola çıkan Mamak Belediyesi, Mamak genelinde asfalt çalışmasına aralıksız devam ediyor. 
Mamak’ta asfalt hamlesi

Hızlı yapılaşmayla paralel olarak alt yapı hizmetlerinin de yoğun bir şekilde devam ettiği Mamak’ta belediye ekipleri ilçede yer alan cadde ve sokakları asfaltsız bırakmamak için asfalt serim çalışmalarına yoğunluk verdi. Asfalt serim çalışmalarına hiç ara vermeden dört mevsim devam ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Büyüyen nüfus göz önünde bulundurularak yapılmış, asfalt ve kaldırımları sorunsuz, yeni yolları açılmış bir ilçe olacağız. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Mamak’ın geleceğine yapılan yatırımdır” dedi. Hava muhalefeti nedeniyle birkaç gün çalışmalara ara verdiklerini belirten Başkan Köse, çalışmaların büyük bir titizlikle devam edeceğinin altını çizdi.

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İş makineleri dur durak bilmiyor

Mamak Belediyesi, asfalt, yol, kaldırım, çalışmalarında her yıl kendi rekorunu kırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekipleri Kutludüğün, Akdere, Şirintepe, Şahapgürler, Yenibayındır mahallelerinde trimerle asfalt kazım ve kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Sokak ve kaldırımları yenileyen ekipler, bir yılda 35.842,37 kg asfalt serimi gerçekleştirdi. 

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