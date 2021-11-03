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Mamak’ta asfalt mesaisi

Mamak Belediyesi asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. 
Mamak’ta asfalt mesaisi

Bir mahalleye girdiğinde tüm sokakların asfalt ve kaldırım eksiklerini gidererek bölgeden ayrılan Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sefer de Kıbrıs Mahallesi Akça Ali Köyü bağlantı yoluna üç buçuk kilometre sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Geleceğe Yatırım Yapıyoruz

Mamak’ta altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Yeni yaşam alanları oluştururken bir taraftan bozulan yollarımızı onarıyor, bir taraftan da asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Mamak’ın geleceğine yapılan yatırımdır.” dedi.

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