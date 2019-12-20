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Mamak'ta aşıklık geleneği yaşatılıyor

Kökleri 5 bin yıllık geleneklere kadar uzanan ve UNESCO’nun ‘somut olmayan kültür mirası’ listesinde bulunan aşıklık geleneğinin temsilcileri Zübeyde Hanım Aile merkezi’nde bir araya geldi. 
Mamak'ta aşıklık geleneği yaşatılıyor

Mamak Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, yüzlerce yıllık geleneği yaşatan usta âşıklar; atışma, koçaklama, güzelleme, taşlama ve türkü dallarından sundukları örneklerle vatandaşlardan büyük alkış aldı.

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Sosyal dönüşümü adım adım gerçekleştiriyoruz

Mamak ‘ta, milli ve manevi değerleri yaşatan birçok etkinlikle vatandaşları buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemizi her alanda sosyal ve yaşanabilir şehir yapmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla geleneklerimizi, değerlerimizi ve medeniyetimizi yeniden inşa ederek sosyal dönüşümü adım adım gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte köklü ve zengin kültürümüzün güzelliklerini gelecek nesillere taşıyarak, sürekliliğini sağlamak istiyoruz” dedi.

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