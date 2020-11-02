Mamak’ta Balon Futbolu

Mamaklı gençler, son yıllarda dünyada popüler olan balon futboluyla tanıştı. Mamak Belediyesi Kartaltepe Parkı’nda Balon Futbol Turnuvası düzenledi.

Lokomotif Tuzluçayır, Organize İşler, Uçan Balonlar ve Combalar United olmak üzere oluşturulan 4 takımın yarıştığı turnuvanın açılış mücadelesinde oyundan ve skordan daha çok akrobatik gösteriler dikkat çekti. Yaklaşık 12 kiloluk balonları giyinerek mücadele eden sporcular, gol atabilmek için çaba gösterirken bir yandan da ayakta kalmaya çalıştı.

Rekabet yok, eğlence var

Mamak Belediyesi olarak ilçe genelindeki öğrencilere sporu aşılamak, yetenek ve becerilerini gözlemleyerek uygun branşlara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla farklı spor branşlarında etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Öğrencilerimizin fiziksel becerilerini güçlendirmek ve dostça yarışmalarını sağlamak amacıyla Balon Futbolu Turnuvası düzenledik. Rekabetin ön planda olmadığı balon futbolu, oynayanlara ve izleyenlere de oldukça keyif veriyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulabilmesi için sportif faaliyetlere önem veriyoruz. Belediye olarak spora olan katkımız her zaman devam edecek” dedi. İlk olarak Norveç ve İtalya’da başlayan daha sonra Dünya’nın dört bir yanında çığ gibi büyüyen Bubble (Balon) futbol çılgınlığı günden güne büyüyor. 5’er kişilik takımlar halinde oynanan oyunda oyuncular bir balonun içine girerek futbol maçı yapıyor. Futbol sevdasını eğlenceyle birleştiren bu keyifli oyun artık Mamak Belediyesi’nin de sosyal aktivitelerinin içine girdi. Gençlerin hem fiziksel beceri kazandığı hem de eğlendiği turnuvanın galibi Lokomotif Tuzluçayır takımı oldu.