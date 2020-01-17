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Mamak'ta baştan başa temizlik uygulaması devam ediyor

Mamak ‘ta köşe bucak temizlik tüm hızıyla devam ediyor. 250 kişilikten oluşan hizmet ordusu, bu hafta Peyami Sefa Mahallesi’ni baştan sona temizledi. 
Mamak'ta baştan başa temizlik uygulaması devam ediyor

Yol tabelalarından otobüs duraklarına, çöp konteynerlerinden ağaç budamaya kadar detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler bir yandan da yol bakımı, asfaltlama çalışması ve boyama işlemlerini gerçekleştirdi.

Amacımız memnuniyeti en üst düzeye çıkartmak

Her mahallede uygulanan köşe bucak temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında mahalle özelinde birçok çalışma yapıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemizin sokaklarına ve çevresine sahip çıkıyoruz. Amacımız, halkımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken, bir yandan da kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz” dedi.


 

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